مصر | حبس عاطل 4 أيام لاتهامة بالاتجار في الاسلحة النارية والذخائر

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أمرت نيابة المرج الكلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازته أسلحة نارية وذخائر بغرض الاتجار بها.

وتعود البداية عندما ورودت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام "على.م" 53 سنة عاطل، هارب من أحكام قضائية بالحبس، بالاتجار فى الأسلحة النارية، ويعمل في مسكنه وكرا لأعمال نشاطه الاجرامى، وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة، تمكن رجال مباحث قسم المرج من ضبط المتهم داخل منزله، حيث عثر بحوزته على 2 بندقية خرطوش، 6 طلقات خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص مقيم بأسيوط جارى تحديده وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.