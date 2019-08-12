أخبار مصر | البعثة الطبية للحج: نوبتجيات للأطباء على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى بالمستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البعثة الطبية للحج: نوبتجيات للأطباء على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للمرضى بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، ان البعثة الطبية للحج تتابع عن كثب الحالة الصحية للمرضي المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات مشعر " مني"، لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى ان " البعثة الطبية" تقدم خدماتها العلاجية للحجاج المصريين بمخيماتهم " بمني".

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي والمشرف على البعثة الطبية للحج، إلي أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضي المصريين لمستشفيات مشعر " مني"، لافتا إلى أنه تم عمل جدول نوبتجيات لأطباء البعثة على مدار ال 24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للمرضي بالمستشفيات وللتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية لهم، موضحا أن جميع المرضي يتلقون الرعاية والعناية اللازمة.

وقال" قنديل" إن "البعثة الطبية" قامت بوضع عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين "بمني" تحتوي على كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية أخري متحركة بين المخيمات لإغاثة اى من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم خاصة في الحالات الطارئة.

ومن جانبه لفت الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلي ان الفرق الوقائية بالبعثة تقوم خلال أيام التشريق، بمخيمات المصريين "بمني" بتنظيم وإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم توزيع مطويات وكتب إرشادية، وماسكات علي ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد مدت البعثة الطبية للحج ب 16.25 طن أدوية من مختلف الأصناف، والمستلزمات طبية، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة علاجية ووقائية للحجاج المصريين أثناء موسم الحج.