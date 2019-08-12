أخبار مصر | التضامن: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان خلال أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إستمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الاضحى المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الإكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وأضافت أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسى، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

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وأشار عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتى يصل عددها إلى "24 مستشفى ومركز علاجى متخصص فى علاج الإدمان بـ 14 محافظة.

وأضاف أن هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، حيث يتم إعادة حجز المتعافين فى المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن وعددها 24 مستشفى ومركز علاجى خلال أيام العيد، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أوخلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

وجدير بالذكر أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى، قد قدم خدمات العلاج والتأهيل لعدد 116 ألف مريض إدمان خلال العام الماضى فى المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن للصندوق "16023".