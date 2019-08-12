أخبار مصر | "التضامن": حجيج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات في ثان أيام العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": حجيج الجمعيات الأهلية يواصلون رمي الجمرات في ثان أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية فى ثانى أيام التشريق رمي الجمرات حيث يقوم الحجيج اليوم برمى جمرات العقبة الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى في ثانى ايام عيد الاضحى، وسط أمان وسعادة بالغة بأداء مناسك الفريضة الشريفة، حيث شهدت منطقة الجمرات توافدا كثيفا لرمى الجمرات، حيث يقوم ضيوف الرحمن برمى الجمرات وسط سلاسة وسهولة فى مشعر منى فى ظل التوسعات الضخمة والاستعدادات من الجانب السعودى.

أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، أن ضيوف الرحمن توافدوا إلى منطقة الجمرات اليوم ليرمي الحاج الجمرات الثلاث، مشيرا إلى أن الحجيج بخير وان المخيمات الخاصة بهم تضم ١٢ الف حاجا مقدمة لهم العديد من الخدمات حيث مخيمات مجهزة ومكيفة ويتم تقديم وجبات جافة وساخنة لهم مع العمل على تسخير الجهود لخدمة حجيج بيت الله.

Advertisements

وأشار عبد الموجود إلى ان حجيج الجمعيات الاهلية هم من المتعجلين، حيث من المقرر أن يقوم ضيوف الرحمن برمى الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى لليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، حيث قام الحجيج بالتحلل وخلع زى الاحرام الأبيض بعد رمى جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة ويأتى آخر مناسك الحج وهو طواف الوداع، مضيفا ان اصحاب الأعذار فقد توجهوا من عرفات الى مكة مباشرة.

ومن جانبه صرح الدكتور كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف، ومشرف البعثة الدعوية للحج، أن بعثة حج الجمعيات الأهلية يرافقها ١٣ واعظ منهم ٣ واعظات وأن الوعاظ حاليا مع الحجيج بالمخيمات لتكثيف التوعية والإرشاد لضيوف الرحمن، حيث تتواجد البعثة الدعوية مع ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك والمشاعر لتقديم التوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج وشرح المناسك الخاصة برمى الجمرات والموجبات التى يجب أن يلتزم به الحاج وذلك بأسلوب مبسط وشرح وافي للأحكام الخاصة بالحج.

جديرا بالذكر أن لجان مطاري جدة والمدينة سيتم تفعيلها مع بدء عمل الجسر الجوى لعودة حجيج الجمعيات الأهلية، حيث ستنطلق اولى رحلات التى لأرض الوطن فى ١٧ من اغسطس الجارى وكذلك تفويج الحجيج من مكة للمدينة المنورة لمن توجه مباشرة إلى مكة حيث تبدء مكة تفويج حجيجها للمدينة المنورة لزيارة قبر الرسول والمسجد النبوى الشريف بدء من ١٥ اغسطس الجاري.