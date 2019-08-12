أخبار مصر | "عيدنا أمان من غير إدمان".. مبادرة صندوق الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات بالحدائق العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عيدنا أمان من غير إدمان".. مبادرة صندوق الإدمان للتوعية بأضرار المخدرات بالحدائق العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس ادارة الصندوق مبادرة "عيدنا أمان من غير إدمان"، وذلك لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى، وذلك بالحدائق العامة والمنتزهات على طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات وأيضا توعية الاطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة فى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال والأسر، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" و دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 24 مركزا علاجيا حتى الآن.

كما تضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية مثل "عيدنا أمان من غير ادمان.. عيش فى امان من غير دخان " ومكتوب عليها رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات "كل ساعة ادمان تبعدك عن أسرتك أيام"وغيرها من الانشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

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من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المختصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وأسرهم والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطى‪.‬

وأضاف أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الاطفال والشباب بأضرار التدخين و تعاطى المخدرات ويتم إطلاق المبادرة فى العديد من الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم وتستهدف المبادرة أيضا توعية الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

ولاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الشباب، كما تفاعل معاها الأطفال ورددوا هتافات ،"عيدنا أمان من غير ادمان أنت أقوى من المخدرات "، كما رفع الأطفال صور محمد صلاح وشعار الحملة" انت أقوى من المخدرات".