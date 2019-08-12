أخبار مصر | "السياحة" تطلق أول فيلم عالمي لحملة People to People للترويج لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة" تطلق أول فيلم عالمي لحملة People to People للترويج لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت اليوم وزارة السياحة أول فيلما ترويجيا لحملة People to People والذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.

ويعتمد أسلوب الترويج في هذه الحملة على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير.

وهذه الحملة موجهة ليس فقط للخارج ولكن أيضا للشعب المصرى للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التى تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء فى جيل الشباب، ويأتي ذلك في ضوء الهدف الأشمل للوزارة وهو أن يعمل فرد علي الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء عن طريق الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالقطاع او غير المباشرة، وهو الهدف الذي وضعته الوزارة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتم نشر الفيلم الترويجي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بشركةBeautiful Destinations والتي يتابعها أكثر من ٢٠ مليون متابع من أكثر من ١٨٠ دولة حول العالم، كما تم نشره على مواقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إنه في ظل اتجاه الخطاب الاقتصادي العالمي نحو انتهاج سياسات حمائية واجراءات تجارية انغلاقية، يعتبر قطاع السياحة سبيلاً للتغلب علي هذه السياسات حيث يساهم السفر وتنقل الأفراد بين الدول إلي تبادل الثقافات ونشر السلام والتفاهم بين الشعوب، مشيرة الى أن حملةPeople to People تهدف الى تعزيز التواصل الإنساني والاحتفاء بالشعب المصري وتقديمه للعالم، موضحة أن حرف "p" هو أول حرف من كلمة People ، وأول حرف من كلمة peace" السلام، وأول حرف من كلمة "passion" والتي تعني الشغف، وكلمة "progress" والتي تعني التقدم، و"pride" والتي تعني الفخر ، وهي رسالة للعالم بأن الشعب المصري هو شعب محب للسلام مليء بالشغف والفخر ويسعى للتقدم.

وأضافت أن المحتوى الترويجي لهذه الحملة مبتكر ولا يعتمد على الصورة فقط، لافتة الى أن آليات الترويج الحديثة أصبحت تعتمد على سرد حكايات عن المكان والناس؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة لاتجاهات السائحين والمسافرين أن اهتماماتهم قد تغيرت وأصبح اهتمامهم أكثر بالبحث عن التجربة السياحية والتعرف على أنماط مختلفة من البشر والتفاعل مع البيئة المحلية للأماكن التي يزورونها.

وأشارت إلى أن طرق الترويج التقليدية أصبح تأثيرها اقل مما سبق ، وأن مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والتسويق الرقمي باتت تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر خاصة بين الشباب.

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من ناحيته قال چيرمي چونسي مؤسس شركةBeautiful Destinations " لقد شرفنا بالعمل مع وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط والمساهمة في تحقيق جانب من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، ونحن فخورون للغاية بأننا كنا جزء من الترويج للسياحة في مصر". وأضاف "إن إطلاق حملة "People to People" هي البداية لإلتزام شركةBeautiful Destinations نحو ابراز الوجهات الجميلة الكثيرة والمتفردة في مصر ، ونحن متشوقون جدا لأن يساهم هذا الفيلم الترويجي في جذب العالم لزيارة مصر". وأشار إلى "أن الشركة تؤمن بأهمية السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية للدول، و هي ملتزمة بتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية وزارة السياحة المصرية".

وعن عمله في إنتاج الأفلام الترويجية بالتعاون مع وزارة السياحة قال ريمي كارليوز ال Chief Creative Officer لشركة Beautiful Destinations " لقد كان العمل على إنتاج هذه الأفلام الترويجية قريبا من قلوبنا جميعا ، فمصر غنية بكنوز تاريخية وطبيعية ليس لها مثيل في العالم، لكن ما يجعلك تأتي لمصر مرارا وتعود لها مرات كثيرة هو شعبها، بدفئه وبشاشته وحفاوة استقباله واختلافه وإبداعه ، وهذا ما لمسناه في كل من قابلناه من القاهرة الى الإسكندرية، ومن سيوة الى الأقصر ومن البحر الأحمر الى الأقصر".

جدير بالذكر أن وزارة السياحة قامت في مارس الماضي بتوقيع بروتوكول شراكة مع شركة‪Beautiful Destinations العالمية للترويج لمصر والتعاون في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.

وقامت الوزارة بعد ذلك بعقد ورشة عمل لبحث ومناقشة تنفيذ الخطة الترويجية الجديدة فى حضور ممثلى القطاع الخاص، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتي كان من بينها ضرورة تغيير الصورة النمطية لمصر في الخارج وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية.

وفي مايو الماضي قام جيرمى چونسي مؤسس شركة Beautiful Destantion بعرض فيلم دعائي عن الأماكن السياحية المختلفة التي قام بالتصوير فيها اثناء اعداده للأفلام الترويجية خلال حفل الإعلان عن شراكة وزارة السياحة مع CNN العالمية.

وفي يوليو الماضي التقت الوزيرة بمؤسس ومسئولي الشركة في العاصمة الأمريكية واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على محتوى الأفلام الترويجية.

ويأتي ذلك في إطار حملة People to People أحد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يهدف الى تحديث آليات الترويج لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وفي ضوء سعي وزارة السياحة لتقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن أيضا تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح،