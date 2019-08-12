شكرا لقرائتكم خبر عن «ماعت» تطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداءات المستمرة بحق المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اقتحام آلاف المستوطنين الإسرائيليين، الأحد، ساحات المسجد الأقصى، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد وقتٍ قصير من اعتداء شرطة الاحتلال على المصلين والفلسطينيين المتواجدين هناك، في ظل وجود تسهيلات من أفراد بالشرطة الإسرائيلية لاقتحام 1729 يهوديا المسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، الاثنين، أن «مثل هذه الممارسات تمثل انتهاك صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتمثل مخالفة صريحة للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على عدم جواز الاعتداء على الأماكن الدينية، كما تطالب المؤسسة بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق في الاعتداءات المستمرة بحق المسجد الأقصى».

وفي هذا الشأن، دعا أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام، جميع الهيئات والمنظمات العالمية إلى الحفاظ على الوضع القانوني للمسجد الأقصى، والتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، مطالبُا الأمين العام للأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياته القانونية تجاه الأماكن المقدسة ووضع حداً لهذه الانتهاكات.