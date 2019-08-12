شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس ثالث ورابع أيام العيد حار على الوجه البحرى والقاهرة والعظمى 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية ويكون حار رطب على محافظات الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، لافتا إلى أن العظمى بالقاهرة ستكون 38 درجة.

وكشفت رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات له، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء خلال ساعات النهار لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

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وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بصفه عامه الأجواء تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة خلال على السواحل الشمالية من 32 إلى 33 درجة، والوجه البحرى والقاهرة من 36 إلى 38 درجة، وشمال الصعيد من 38 إلى 40 درجة، وجنوب الصعيد من 40 إلى 42 درجة، وجنوب سيناء من 38 إلى 40 درجة.