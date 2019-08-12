شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قوافل دعوية مطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمةبتاريخ : 15ذو الحجة (1440 هـ ) الموافق ( 16أغسطس 2019م) ، تحت عنوان : "ماذا بعد الحج".

القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / محمد شلبي محمد شلبى.

الشيخ/ علي إسماعيل علي أحمد.

الشيخ / أيمن بديع خليفة إسماعيل .

الشيخ / محمد إبراهيم محمد سعد.

القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا ( إدارة مطاي ) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / رمضان إبراهيم عبد اللطيف.

الشيخ / محمود عبد المحسن القاضي .

الشيخ / إبراهيم عبد الله سعدون .

الشيخ / ياسر محمد فهمي .

الشيخ / رزق رجب عبد الموجود.

الشيخ / محمد حجاج سيد .

الشيخ / محمود عبد الرحيم عبد الصمد .

الشيخ / محمد كامل محمد مرسي .

الشيخ / شعبان عبد العظيم علي .

الشيخ / حسن عبد ربه عبد الرحيم.

القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :

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الشيخ/ أحمد محمد محمد إبراهيم.

الشيخ / محمد سمير محمد خليل.

الشيخ / محمد عبد العظيم سرور يحيي.

الشيخ / أيمن سعيد عبد الله أبو خليل .

الشيخ / علي محمد السيد نحلة.

القافلة الرابعة : إلي محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 21 / 8 / 2019م ) ، الي السبت ( 7 / 9 / 2019م ) ، بمنطقة (حلايب) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / الشعراوي عبد العال مراد .

الشيخ / محمود رشدي السيد .

الشيخ / معوض حلمي محمود .

الشيخ / حمدي عبد الحكيم.

الشيخ / إسلام عبد الرازق صالح .

القافلة الخامسة : إلي محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 21 / 8 / 2019م) ، الي السبت (7 / 9 / 2019م ) ، بمنطقة (شلاتين وأبى رماد) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / رمضان رجب محمد.

الشيخ / وليد حسين عبد الرحيم .

الشيخ / إسلام عبد البديع فتوح.

الشيخ / علي حمدي نوبي حفني.

الشيخ / جمعة حامد شحاتة.