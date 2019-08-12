شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قوافل دعوية مطروح والمنيا والبحيرة والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات : (مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) ، الجمعة القادمةبتاريخ : 15ذو الحجة (1440 هـ ) الموافق ( 16أغسطس 2019م) ، تحت عنوان : "ماذا بعد الحج".
القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / محمد شلبي محمد شلبى.
الشيخ/ علي إسماعيل علي أحمد.
الشيخ / أيمن بديع خليفة إسماعيل .
الشيخ / محمد إبراهيم محمد سعد.
القافلة الثانية : إلى محافظة المنيا ( إدارة مطاي ) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / رمضان إبراهيم عبد اللطيف.
الشيخ / محمود عبد المحسن القاضي .
الشيخ / إبراهيم عبد الله سعدون .
الشيخ / ياسر محمد فهمي .
الشيخ / رزق رجب عبد الموجود.
الشيخ / محمد حجاج سيد .
الشيخ / محمود عبد الرحيم عبد الصمد .
الشيخ / محمد كامل محمد مرسي .
الشيخ / شعبان عبد العظيم علي .
الشيخ / حسن عبد ربه عبد الرحيم.
القافلة الثالثة : إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ أحمد محمد محمد إبراهيم.
الشيخ / محمد سمير محمد خليل.
الشيخ / محمد عبد العظيم سرور يحيي.
الشيخ / أيمن سعيد عبد الله أبو خليل .
الشيخ / علي محمد السيد نحلة.
القافلة الرابعة : إلي محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 21 / 8 / 2019م ) ، الي السبت ( 7 / 9 / 2019م ) ، بمنطقة (حلايب) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / الشعراوي عبد العال مراد .
الشيخ / محمود رشدي السيد .
الشيخ / معوض حلمي محمود .
الشيخ / حمدي عبد الحكيم.
الشيخ / إسلام عبد الرازق صالح .
القافلة الخامسة : إلي محافظة البحر الأحمر ، من الأربعاء ( 21 / 8 / 2019م) ، الي السبت (7 / 9 / 2019م ) ، بمنطقة (شلاتين وأبى رماد) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / رمضان رجب محمد.
الشيخ / وليد حسين عبد الرحيم .
الشيخ / إسلام عبد البديع فتوح.
الشيخ / علي حمدي نوبي حفني.
الشيخ / جمعة حامد شحاتة.
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