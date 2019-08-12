شكرا لقرائتكم خبر عن «البعثة الطبية للحج»: جدول للأطباء على مدار الـ24 ساعة لمتابعة الحالة الصحية للمرضى بمستشفيات مشعر مِنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن البعثة الطبية للحج تتابع عن كثب الحالة الصحية للمرضى المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات مشعر مِنى، لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى أن «البعثة الطبية» تقدم خدماتها العلاجية للحجاج المصريين بمخيماتهم بمِنى.

ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي، المشرف على البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضى المصريين لمستشفيات مشعر مِنى، لافتا إلى أنه تم عمل جدول نوبتجيات لأطباء البعثة على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى بالمستشفيات والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية لهم، موضحا أن جميع المرضى يتلقون الرعاية والعناية اللازمة.

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وقال «قنديل» إن «البعثة الطبية» قامت بوضع عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين «بمنى» تحتوي على كل الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية أخرى متحركة بين المخيمات لإغاثة أي من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم، خاصة في الحالات الطارئة.

ولفت الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أن الفرق الوقائية بالبعثة تقوم خلال أيام التشريق، بمخيمات المصريين «بمنى» بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المُعدية، فيما تم توزيع مطويات وكتب إرشادية على ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أمدت البعثة الطبية للحج بـ 16.25 طن أدوية من مختلف الأصناف والمستلزمات طبية، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة علاجية ووقائية للحجاج المصريين أثناء موسم الحج.