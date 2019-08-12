شكرا لقرائتكم خبر عن «عيدنا أمان من غير إدمان».. مبادرة «التضامن» للتوعية بأضرار المخدرات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، مبادرة «عيدنا أمان من غير إدمان»، وذلك لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات، وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى، وذلك بالحدائق العامة والمتنزهات طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

وصرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، بأن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وأيضا توعية الأطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى، وتجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث يتم تنظيم فعاليات المبادرة في الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تواجد الأطفال والأسر، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 24 مركزا علاجيا حتى الآن.

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كما تضمنت المبادرة عروضًا وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بالونات على الأطفال، تحمل رسائل توعوية، مثل «عيدنا أمان من غير إدمان.. عيش في أمان من غير دخان» ومكتوب عليها رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»، كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات «كل ساعة إدمان تبعدك عن أسرتك أيام»، وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المختصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وأسرهم والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطى‪.

وأضاف أنه يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات، ويتم إطلاق المبادرة في العديد من الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم وتستهدف المبادرة أيضا توعية الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.

ولاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الشباب، كما تفاعل معاها الأطفال ورددوا هتافات «عيدنا أمان من غير إدمان.. أنت أقوى من المخدرات»، كما رفع الأطفال صور محمد صلاح، وشعار الحملة «أنت أقوى من المخدرات».

محاربة الإدمان

محاربة الإدمان

محاربة الإدمان