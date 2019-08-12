شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتفلون بثاني أيام العيد في الحدائق العامة والمراكب النيلية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المواطنون في المحافظات، الاثنين، احتفالاتهم بثانى أيام العيد في الحدائق والمتنزهات والنوادى والمناطق الأثرية والتاريخية في ظل إجراءات أمنية مكثفة، وانتشار عناصر الشرطة السرية والنسائية.

في الأقصر، استقبلت الحدائق العامة والمراكب النيلية آلاف الزائرين من أبناء المحافظات والمحافظات القريبة للاحتفال بالعيد، حيث خرج الشباب والفتيات على الكورنيش وسط الأشجار، والاستمتاع بالرحلات النيلية والأغانى التي انطلقت في المراكب، في ظل تواجد أمنى مكثف، فيما انتشرت الشرطة النسائية في المتنزهات العامة والحدائق، التي شهدت إقبالا كبيرًا من المواطنين، لضبط أي عناصر تحاول تعكير احتفالات الأسر، فيما استقبلت جزيرة الموز بالأقصر أعدادا كبيرة من الأهالى، الذين توافدوا إليها عبر المراكب النيلية، في مجموعات للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

وتمت الاستعانة بقسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية الأمن بـ«الشرطة النسائية»، بعد نجاحها، العام الماضى، في تأمين احتفالات المواطنين بالعيد، خاصة السيدات.

وفى الشرقية، توافد الأهالى على الحدائق والمتنزهات والميادين لقضاء ثانى أيام العيد مع أبنائهم وأسرهم وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لوقوع أعمال شغب تعكر صفو الاحتفالات.

وشهدت حديقة الحيوان بالزقازيق والكفراوى ونادى الرواد والنادى الاجتماعى بمدينة العاشر من رمضان ونادى الشرقية الرياضى بالزقازيق وغيرها من الأماكن العامة والحيوية بمختلف قرى ومدن المحافظة إقبالاً ملحوظا من المواطنين، فيما انتشر الباعة الجائلون بمحيط الحدائق والمتنزهات لبيع ألعاب الأطفال والورود وسط الأغانى والرقص على أنغام "دي جي" لإضفاء روح من البهجة والسرور بين المواطنين وأسرهم.

وفى أسيوط، شهدت الحدائق العامة والمتنزهات والنوادى ومراكز الشباب المنتشرة بجميع مراكز ومدن المحافظة وعلى ضفتى نهر النيل إقبالا كبيرا، حيث فتحت حدائق الإيمان بحى غرب، والفردوس بحى شرق، أبوابها للزائرين، ونظم مشروع العبارات النهرية، التابع للمحافظة، عدة رحلات نهرية بالمرسى السياحى لحديقة الفردوس من بداية اليوم للمواطنين الذين جاءوا للاستمتاع بالعيد.

وشن رؤساء المراكز والأحياء حملات نظافة لجميع الحدائق وتزويدها بسلات قمامة مع نشر فرق الإنقاذ المختلفة والمسطحات المائية خلال أوقات الرحلات، فضلًا عن تنظيم عروض فنية لفرق التنورة والفنون الشعبية وعروض غنائية بحديقة الفردوس ونادى المحافظة.

وفى 6 أكتوبر بالجيزة، خرج الآلاف من الزائرين إلى الحدائق العامة المنتشرة بمدينتى أكتوبر وزايد وحديقة الجيزة بطريق الفيوم، كما استقبلت مدينة الياسمين الزائرين من الأطفال والفتيات.

في شمال سيناء، خرج الأهالى إلى الحدائق والمتنزهات وشواطئ البحر بالمدينة، فيما انتشرت رياضات ركوب الخيل والدراجات ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات المركزية في مجالس المدن ومديريات الخدمات، أي إخطارات بوقوع حوادث خلال اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك.

وانتشرت قوات الشرطة بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، بجانب تسيير دورات أمنية وشرطية بمختلف دوائر وأقسام المحافظة، والقيام بحملات أمنية تمشيطية، وتأمين الحدائق والمتنزهات.

Advertisements

وواصل المئات من مواطنى الإسكندرية التوافد على الشواطئ والمتنزهات، خاصة مناطق وسط الثغر، مثل المنشية ومحطة الرمل، التي تضم عشرات دور السينما والحدائق والمتنزهات.

وحرص المئات من مواطنى المحافظات المجاورة على التوافد بالشواطئ والمتنزهات وحديقة الحيوانات في الإسكندرية للاستمتاع بالبحر والعيد معًا، فيما لم تمنعهم حرارة الشمس من قضاء عطلة العيد، ولم تشهد دور السينما زحاما من قبل الشباب، خاصة بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة مقارنة بالأعياد السابقة.

وشهدت منطقة القلعة في بحرى تواجدا ملحوظا، خاصة بعد الظهر، وغلب على زائريها الوافدين من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد بالإسكندرية.

واستقبلت حديقة حيوان النزهة الآلاف من المرتادين من الإسكندرية والمحافظات المجاورة في أول أيام عيد الأضحى المبارك أمس وسط إجراءات تأمينية مشددة لتوفير الجو الملائم للزوار للاستمتاع بالحيوانات والمساحات الخضراء.

وقال الدكتور علاء الدمياطى، مدير عام الحديقة، إن حديقة حيوان الإسكندرية استقبلت في اليوم الأول 4 آلاف زائر بحصيلة 20 ألف جنيه كحصيلة بوابات، مشيرا إلى أن البحر والاحتفالات الأسرية، خاصة في أول أيام عيد الأضحى، ساهمت في ضعف الإقبال على الحديقة.

وأوضح- في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أنه تم فتح متحف التاريخ الطبيعى للجمهور رسمياً لأول مرة بعد غلق 12 عاما بسبب أعمال التطوير وفرش المحنطات، واستقبل المتحف نحو 180 زائراً في اليوم الأول بحصيلة بلغت 900 جنيه فقط.

وقال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن قلعة قايتباى حققت معدل زيارات بسبب تفضيل المواطنين الاحتفالات الأسرية بين العائلات بدلاً من الذهاب إلى المواقع المفتوحة والكورنيش.

وفى المنيا، حرص آلاف المواطنين على الخروج إلى المتنزهات والحدائق العامة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، وتزينت المراكب والمعديات النيلية بالأضواء وعلم مصر.

وشهد كورنيش النيل إقبالا كبيرا من المواطنين من أبناء المدينة والمدن المجاورة، حيث حرص المواطنون على التواجد حتى الساعات الأولى من الصباح.

وفي كفرالشيخ، واصل المواطنون التوافد على الحدائق العامة والمتنزهات والرحلات النيلية، وزيارة مصيف بلطيم وحديقة الحيوان بكفرالشيخ.

وفى مطروح، شهدت شواطئ المحافظة، خاصة الغرام وروميل وعجيبة وكليوباترا والأُبيّض، وكذلك كورنيش مدينة مرسى مطروح والحدائق العامة بالمحافظة إقبالا كبيرا من المصطافين.