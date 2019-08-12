شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تطلق أول فيلم عالمي لحملة «People to People» للترويج لمصر بشكل عصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة السياحة، اليوم الاثنين، أول فيلم ترويجي لحملة People to People والذي أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.

ويعتمد أسلوب الترويج في هذه الحملة على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير.

يأتي ذلك في إطار حملة People to People إحدى ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يهدف إلى تحديث آليات الترويج لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وفي ضوء سعي وزارة السياحة لتقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن أيضا تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح.

وهذه الحملة موجهة -ليس فقط للخارج- ولكن أيضًا للشعب المصرى للتأكيد على السلوكيات الإيجابية متمثلة في روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء في جيل الشباب، ويأتي ذلك في ضوء الهدف الأشمل للوزارة وهو أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء عن طريق الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالقطاع أو غير المباشرة، وهو الهدف الذي وضعته الوزارة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتم نشر الفيلم الترويجي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بشركة Beautiful Destinations والتي يتابعها أكثر من ٢٠ مليون متابع من أكثر من ١٨٠ دولة حول العالم، كما تم نشره على مواقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إنه «في ظل اتجاه الخطاب الاقتصادي العالمي نحو انتهاج سياسات حمائية وإجراءات تجارية انغلاقية، يعتبر قطاع السياحة سبيلاً للتغلب على هذه السياسات، حيث يساهم السفر وتنقل الأفراد بين الدول إلى تبادل الثقافات ونشر السلام والتفاهم بين الشعوب، مشيرة إلى أن حملة People to People تهدف إلى تعزيز التواصل الإنساني والاحتفاء بالشعب المصري وتقديمه للعالم»، موضحة أن حرف «p» هو أول حرف من كلمة People، وأول حرف من كلمة peace السلام، وأول حرف من كلمة passion والتي تعني الشغف، وكلمة progress والتي تعني التقدم، وpride والتي تعني الفخر، وهي رسالة للعالم بأن الشعب المصري هو شعب محب للسلام مليء بالشغف والفخر ويسعى للتقدم.

وأضافت أن المحتوى الترويجي لهذه الحملة مبتكر ولا يعتمد على الصورة فقط، لافتة إلى أن آليات الترويج الحديثة أصبحت تعتمد على سرد حكايات عن المكان والناس؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة لاتجاهات السائحين والمسافرين أن اهتماماتهم قد تغيرت وأصبح اهتمامهم أكثر بالبحث عن التجربة السياحية والتعرف على أنماط مختلفة من البشر والتفاعل مع البيئة المحلية للأماكن التي يزورونها.

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وأشارت إلى أن طرق الترويج التقليدية أصبح تأثيرها أقل مما سبق، وأن مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والتسويق الرقمي باتت تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر، خاصة بين الشباب.

من ناحيته، قال چيرمي چونسي، مؤسس شركة Beautiful Destinations: «لقد شرفنا بالعمل مع وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط والمساهمة في تحقيق جانب من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، ونحن فخورون للغاية بأننا كنا جزءًا من الترويج للسياحة في مصر».

وأضاف: «إن إطلاق حملة People to People هي البداية لالتزام شركة Beautiful Destinations نحو إبراز الوجهات الجميلة الكثيرة والمتفردة في مصر، ونحن متشوقون جدا لأن يساهم هذا الفيلم الترويجي في جذب العالم لزيارة مصر».

وأشار إلى «أن الشركة تؤمن بأهمية السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية للدول، وهي ملتزمة بتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية وزارة السياحة المصرية».

وعن عمله في إنتاج الأفلام الترويجية بالتعاون مع وزارة السياحة، قال ريمي كارليوز الـChief Creative Officer لشركة Beautiful Destinations «لقد كان العمل على إنتاج هذه الأفلام الترويجية قريبا من قلوبنا جميعا، فمصر غنية بكنوز تاريخية وطبيعية ليس لها مثيل في العالم، لكن ما يجعلك تأتي لمصر مرارا وتعود لها مرات كثيرة هو شعبها، بدفئه وبشاشته وحفاوة استقباله واختلافه وإبداعه، وهذا ما لمسناه في كل من قابلناه من القاهرة إلى الإسكندرية، ومن سيوة إلى الأقصر ومن البحر الأحمر إلى الأقصر».

جدير بالذكر أن وزارة السياحة قامت في مارس الماضي بتوقيع بروتوكول شراكة مع شركة ‪Beautiful Destinations‬ العالمية للترويج لمصر والتعاون في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.‬‬‬‬‬

وقامت الوزارة بعد ذلك بعقد ورشة عمل لبحث ومناقشة تنفيذ الخطة الترويجية الجديدة في حضور ممثلى القطاع الخاص، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتي كان من بينها ضرورة تغيير الصورة النمطية لمصر في الخارج وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية.

وفي مايو الماضي، قام جيرمى چونسي مؤسس شركة Beautiful Destantion بعرض فيلم دعائي عن الأماكن السياحية المختلفة التي قام بالتصوير فيها أثناء إعداده للأفلام الترويجية خلال حفل الإعلان عن شراكة وزارة السياحة مع CNN العالمية.

وفي يوليو الماضي، التقت الوزيرة بمؤسس ومسؤولي الشركة في العاصمة الأمريكية واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على محتوى الأفلام الترويجية.