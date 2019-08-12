شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: ارتفاع أعداد زوار حديقة الحيوان لأكثر من 90 ألف زائر خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة الحيوان بالجيزة شهدت اليوم إقبالا كثيفا من المواطنين حيث استقبلت حتى الآن 50 ألف زائر، وأن تذكرة الدخول بخمسة جنيهات والأطفال دون الخامسة مجانا، ليصل إجمالي عدد الزوار خلال اليوم الأول والثاني من أيام العيد إلى 90 ألف زائر في يومين.

وأضاف «رجائي» أن الحديقة فتحت أبوابها الساعة السابعة صباحًا، وهناك تعاون وتنسيق كامل بين إدارة الحديقة والأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة لضمان سلامة المواطنين واستمتاعهم بقضاء الإجازة، مشيرا إلى أن حدائق الحيوان بالقاهرة والمحافظات شهدت إقبالا كثيفا من زوار عيد الأضحى المبارك، خلال اليوم الثاني ومن المتوقع ارتفاع أعداد زوار حدائق الحيوان خلال اليومين القادمين.

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وأضاف «رجائي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن عددًا من حيوانات حديقة حيوان الجيزة مثل الفيل «نعيمة»، والزرافة الوحيدة وسبع البحر وسيدة قشطة فضلا عن نجوم الحيوانات المفترسة من الأسود والسباع وعدد من الطيور أشهرهم طائر البجعة الشهير وأبوحراب، وبيت الزواحف شهدت إقبالا مكثفا من زوار الحديقة، مشددا على أن مبيت الزرافة شهد إقبالا مكثفا من عشاق حديقة الحيوان.

وأشار إلى أن زوار حديقة الحيوان إستمتعوا بالمسطحات الخضراء داخل حديقة حيوان الجيزة كانت متنفسا للزوار، فضلا عن قيام شركة النظافة بأعمال المتابعة لأية مخلفات من زوار الحديقة لإضفاء النظافة العامة على الحديقة والإستمتاع بالمقاعد وموائد الطعام التي تم زيادة أعدادها داخل الحديقة للحد من حالات إفتراش المسطحات الخضراء بالحديقة، فضلا عن الإنتهاء من إضفاء الجو الجمالي على عدد من أشجار الزينة التي تم تقليمها بمناسبة عيد الأضحي.

ولفت «رجائي»، إلى أنه تم مواصلة تكثيف التواجد الأمني بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة حيث انتشر رجال الأمن داخل الحديقة لمنع أي مخالفات بالتنسيق مع شركة الأمن الخاصة التي تتولي نفس المهام دعما للدور الأمني، والحد من بعض المخالفات، لافتا إلى أنه لليوم الثاني على التوالي لم تشهد تسجيل حالة تحرش واحدة أو مخالفات جلب مخالفات لنقل مواد محظورة إلى داخل الحديقة مثل مواقد طهي.

حديقة الحيوان في عيد الأضحى