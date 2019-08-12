ضبط مقاول هارب من تنفيذ 594 حكما قضائيًا بالإسكندرية (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مقاول مطلوب ضبطه لتنفيذ 594 حكمًا بالحبس في قضايا تبديد وأعمال بناء بدون ترخيص، حيث بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 86 سنة حبسا وكفالات بلغت 89 ألف جنيه.
كانت المعلومات قد وردت لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية باختباء المتهم بدائرة قسم ثان الرمل شرق المدينة، وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم وضع خطة أمنية لضبطه. اعترف المتهم بصحة الاتهامات الصادرة ضده وتمت إحالته لتنفيذ الأحكام عليه.
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