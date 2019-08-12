شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تصدر 112 ألف شهادة قياس مهارة وتراخيص لمزاولة الحرف خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة القوى العاملة أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، أصدرت 112 ألفًا و780 شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرف، منها 58 ألفًا و424 ترخيصًا، والباقي شهادة قياس مهارة، وذلك خلال 3 شهور.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن قياس مستوى مهارة 54 ألفًا و356 أظهر أن منهم 44 ألفًا و961 عاملًا ماهرًا، يشملهم 3250 أنثى والباقي ذكور، و9395 محدود المهارة، يشملهم 8144 ذكرًا والباقي إناث.

وقال إن من ضمن 58 ألفا و424 من الذين منحوا تراخيص مزاولة الحرفة 48 ألفا 245 عاملًا ماهرًا، يشملهم 44 ألفًا و941 ذكرًا والباقي إناث، و10 آلاف و179 محدود المهارة، يشملهم 1374 إنثى، والباقي ذكور.

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وأوضح الوزير أن النشرة ربع السنوية، التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تشمل عدد مراكز وورش التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة بـ 54 مركزًا، منها 38 ثابتًا، فضلًا عن 3 ورش ثابتة، و13 مركزًا متنقلًا.

ولفت «سعفان» إلى أنه جارٍ رفع كفاءة 6 مراكز إنشائيًا وتطوير بنيتها التحتية، وهي الخانكة بلتان قليوبية، والحضرة بالإسكندرية، وحفص بالبحيرة، وميت غمر دقهلية، وحي الكوثر بسوهاج، ومدينة المستقبل بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه هناك 7 مراكز تحت التجهيز بالمعدات والآلات، وهي «حوش عيسى» بالبحيرة، و«أشمون» بالمنوفية، ومطروح الكيلو 7، ودمياط الجديدة، والأقصر الرضوانية «حي البغدادي»، والسويس «حي عتاقة»، وأسوان «المحمودية».

وأضاف أنه يتم من خلال هذه المراكز تنفيذ برامج للتدريب السريع والتحويلي باعتباره السبيل للحد من مشكلة البطالة التي انخفضت نسبتها خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5%، حيث يتم تدريب شباب الخريجين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعات، بحيث لا تقل السن عن 18 ولا يزيد على 45 سنة، كما يستثنى شرط الحصول على مؤهل في حال رغبة الشباب في التدريب لتغيير أو تعديل المسار الحرفي أو المهني، ومدة التدريب أربعة شهور متتالية ويتم التخرج بمستوى عامل ماهر.

أما برنامج التنشئة المهنية، يقبل من سنة 13 إلى 18 سنة، ومدة التدريب أربعة شهور متتالية، يتم التخرج بمستوى محدود المهارة، ويجوز لخريج التنشئة المهنية استكمال الدورة التدريبية على نفس المهنة التي تدرب عليها خلال العام التالي وذلك للحصول على مستوى ماهر.

وأوضح أن برنامج التدرج المهني للطفل من 13 إلى 18 سنة أو من تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ولم يبلغ الثامنة عشرة، وذلك لدى أصحاب الأعمال بغرض تعلم مهنة ما خلال فترة زمنية محددة، بموجب اتفاق بين صاحب العمل وولي الأمر ومديرية القوى العاملة المختصة.