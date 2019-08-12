شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور بالدائرى بسبب اشتعال النيران فى سيارة بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت حركة المرور بالطريق الدائرى بمحافظة القليوبية بسبب إشتعال النيران في سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق Advertisements تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد إشتعال سيارة ملاكى رقم 2593 ملك أبانوب . خ . س وذالك أثناء سيرها على الطريق الدائرى وتعطل حركة المرور ، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بالقليوبية وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء ، فيما قامت أجهزة المرور بتسهيل حركة المرور على الطريق ، وتم تحرير المحضر اللازم .

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