شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أرصدة الدم 17118 كيس من مختلف الفصائل كمخزون استراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، متابعة انعقاد غرفة الأزمات لليوم الثالث على التوالى بديوان عام وزارة الصحة، التى بدأت عملها أول أمس فى إطار تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، ومتابعة سير العمل ودرجة الاستعداد بمحافظات الجمهورية كافة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة استمرار متابعة الغرفة أعمالها بعضوية ممثلى قطاعات وإدارات الطب الوقائي، الطب العلاجي، أمانة المراكز الطبية، المؤسسة العلاجية، هيئة الإسعاف، التأمين الصحي، الرعاية الحرجة والعاجلة، إدارة المستشفيات، الهيئات والمعاهد التعليمية، بنوك الدم، و الصيدلة، لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة للوقوف على آخر مستجدات الغرفة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي حالات مرضية أو إصابات حرجة بالمصايف والحدائق والمتنزهات العامة.

وأشار البيان إلى انعقاد غرف أزمات موازية بمديريات الصحة بـ 27 محافظة، حيث يتم التواصل بصفة دورية مع الغرفة المركزية المنعقدة بديوان الوزارة لتحديث وإرسال البيانات على مدار اليوم والتأكد من جاهزية المستشفيات و توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والبلازما، بالإضافة إلي مراجعة فرق الانتشار السريع ومستشفيات الإحالة.

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وأوضح البيان أنه تم رصد 8 حالات مرضية بمحافظات الجيزة، كفرالشيخ و القليوبية تنوعت بين غيبوبة سكر، تشنجات و إغماءات، و تم التعامل معهم وإسعافهم ونقلهم إلي المستشفيات حسب إحتياجات الحالة، كما سجل جميعهم تحسن وخروج، موضحًا أنه لا يوجد حوادث كبرى أو حالات آخرى حتى الآن .

و لفت البيان إلي أن أرصدة أكياس الدم على مستوى الجمهورية بمراكز و بنوك الدم التابعة للوزارة، ببلغ 17118 كيس دم من مختلف الفصائل، و 36848 وحدة بلازما كمخزون استراتيجي، موضحًا أن جميع الخطوط الساخنة والطارئة التابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة للاستجابة للاستغاثات والحالات الطارئة، ومنها "137" خط طوارئ الرعاية الحرجة والعاجلة و الحضانات ومستشفيات الإحالة ، "123" طوارئ هيئة الإسعاف، "105" طوارئ الوقائي والخاص بالاستفسار عن الأمصال والطعوم والأمراض الوبائية ومراقبة الأغذية ومكاتب الصحة المتوافر بها خدمه قيد المواليد والوفيات، و "106" الخاص بطوارئ مستشفيات التأمين الصحي وأسرة الرعاية الخاصة بها.

وأضاف البيان أنه يتم الحصول علي البيانات أولًا بأول، حيث يقوم ممثل كل قطاع و جهة بالاتصال دوريًا بالمستشفيات التابعة له، ثم يرسل بيان لغرفة الأزمات المركزية كل ثلاث ساعات بالحالات التي وردت إلي المستشفيات أو الجهات التابعة له، و في حالة وقوع حوادث كبري يتم إبلاغ الغرفة من خلال التليفونات أو الفاكس دون انتظار موعد البيان الدوري.