شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم التفاصيل عن الميناء الجاف الأول فى مصر الجارى تنفيذ بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 13 معلومة ترصد أهم التساؤلات عن أول ميناء جاف يتم تنفيذه فى مصر بمدينة 6 أكتوبر، وأهميته فى خدمة حركة تداول البضائع والاقتصاد المصرى عموما ودوره فى تخفيف ضغط شاحنات النقل على الطرق.

1ـ المشروع سيتم تنفيذه على مساحة 100 فدان.

2ـ 3 تحالفات عالمية تتنافس لتنفيذ هذا المشروع وقامت بسحب كراسة الشروط.

3ـ تم تحديد 21 أغسطس لتقديم العروض الفنية والمالية من المتنافسين.

4ـ مخطط ربط هذا الميناء بشبكة السكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ ايتاى البارود الذى سيجرى إجراء له ازدواج.

5ـ المشروع سيساهم فى زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية.

6ـ يهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة.

Advertisements

7ـ المشروع يعتبر الأول فى مصر وسيكوم مصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

8ـ هذا الميناء سيكون بمثابة مركز لإعادة توزيع البضائع.

9ـ مخطط ربط هذا الميناء بالموانئ البحرية عبر شبكة السكك الحديدية

10ـ المشروع سيساهم فى زيادة طاقات الموانئ البحرية وتقليل زمن انتظار السفن وزمن الإفراج عن البضائع.

11ـ المشروع سيساعد على توفير فرص عمل للشباب.

12ـ المشروع سيساهم بشكل كبير في خدمة المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة بالمناطق المجاورة.

13ـ التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 100 مليون دولار.