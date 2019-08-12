تضرر بعض خيام الحجاج بمنى بسبب الأمطار الغزيرة..ومتطوعون يتدخلون لإصلاحها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بعض خيام الحجيج بمشعر منى، تضرراً بسيطاً جراء هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة عصر اليوم، وسارع المتطوعين من الشباب والمطوفين السعوديين فى احتواء الموقف وتدارك الخسائر وإصلاح التلفيات وإخراجها خارج المخيمات، ونزح المياه خارج المخيمات. ودعت المديرية العامة للدفاع المدنى إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائى. Advertisements وبينت أن التحذيرات جاءت عقب هطول الأمطار الغزيرة على المشاعر المقدسة، سُبقت بتنبيهات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

مخيمات الحجاج



إصلاح مخيمات الحجاج

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