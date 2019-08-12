شكرا لقرائتكم خبر عن "البعثة الطبية للحج": مناوبات للأطباء 24 ساعة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت البعثة الطبية للحج انها تتابع الحالة الصحية للمرضي المصريين الذين تم تصعيدهم لمستشفيات مشعر " مني"، لأداء مناسك الحج، مشيره إلى ان " البعثة الطبية" تقدم خدماتها العلاجية للحجاج المصريين بمخيماتهم " بمني".

وأشار الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبى والمشرف على البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة السعودية لتصعيد المرضي المصريين لمستشفيات مشعر " منى"، لافتا إلى أنه تم عمل جدول نوبتجيات لأطباء البعثة على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة الحالة الصحية للمرضى بالمستشفيات وللتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية لهم، موضحا أن جميع المرضي يتلقون الرعاية والعناية اللازمة.

وقال" قنديل" إن "البعثة الطبية" قامت بوضع عيادات طبية ثابتة بمخيمات الحجاج المصريين "بمني" تحتوي على كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن تكوين فرق طبية أخري متحركة بين المخيمات لإغاثة اى من الحجاج المصريين وتقديم الخدمة الطبية لهم خاصة في الحالات الطارئة.

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من جانبه لفت الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، إلي ان الفرق الوقائية بالبعثة تقوم خلال أيام التشريق، بمخيمات المصريين "بمني" بتنظيم وإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج لرفع وعيهم الصحي، ولتجنب إصابتهم بضربات الشمس، والوقاية من الأمراض المعدية، فيما تم توزيع مطويات وكتب إرشادية، و ماسكات علي ضيوف الرحمن.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد مدت البعثة الطبية للحج ب 16.25 طن أدوية من مختلف الأصناف، والمستلزمات طبية، وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة علاجية ووقائية للحجاج المصريين أثناء موسم الحج.