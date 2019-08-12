شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تطلق أول فيلم عالمى لحملة People to People للترويج لمصر بشكل عصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة، اليوم الاثنين، أول فيلم ترويجي لحملة People to People والذى أنتجته الوزارة بالشراكة مع شركة Beautiful Destinations العالمية، بهدف إلقاء الضوء على الوجوه المصرية المختلفة، حيث يقدم الفيلم لقطات متنوعة تعرض الأماكن الأثرية والسياحية وجوانب من الثقافة المصرية، والطعام المصري والأنشطة الكثيرة من خلال نماذج مختلفة من المصريين.

يأت ذلك في إطار حملة People to People أحد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي يهدف الى تحديث آليات الترويج لتواكب الاتجاهات العالمية الحديثة، وفي ضوء سعي وزارة السياحة لتقديم مصر للعالم ليس فقط كوجهة سياحية معاصرة ولكن أيضا تسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به الشعب المصري، وخلق تجربة سياحية فريدة للسائح،

ويعتمد أسلوب الترويج في هذه الحملة على المحتوى المعاصر والأدوات التكنولوجية الحديثة في التصوير.

وهذه الحملة موجهة ليس فقط للخارج ولكن أيضا للشعب المصرى للتأكيد على السلوكيات الإيجابية التى تعكس روح الضيافة والترحاب بالسائحين، فضلا عن تعزيز روح الانتماء فى جيل الشباب، ويأتي ذلك في ضوء الهدف الأشمل للوزارة وهو أن يعمل فرد علي الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء عن طريق الأنشطة ذات الصلة المباشرة بالقطاع او غير المباشرة، وهو الهدف الذي وضعته الوزارة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وقد تم نشر الفيلم الترويجي على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بشركة Beautiful Destinations والتي يتابعها أكثر من ٢٠ مليون متابع من أكثر من ١٨٠ دولة حول العالم، كما تم نشره على مواقع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة Experience Egypt

"Beyond our destinations and beyond our landmarks, #Egypt moves, astonishes and awakens the senses of visitors, through its people. #PeopleToPeople, is a campaign from our nation that invites the global community to connect human-to-human and experience Egypt’s dynamic, vibrant, and authentic culture. It is a timeless celebration of the Egyptian People. We are People of Pride, Passion, Peace, Progress and Productivity. Together, let us show the world how our various destinations can transform travelers experiences through connection, personalization and authenticity. From the people of #Egypt to the people of the world, #EidMubarak." @RaniaAlMashat @BeautifulDestinations A post shared by Experience Egypt (@experienceegypt) onAug 12, 2019 at 4:59am PDT

Beyond our destinations and beyond our landmarks, #Egypt moves, astonishes and awakens the senses of visitors, through its people. #PeopleToPeople is a campaign from our nation that invites the global community to connect human-to-human and experience Egypt’s dynamic, vibrant, and authentic culture. It is a timeless celebration of the Egyptian People. We are People of Pride, Passion, Peace, Progress and Productivity. Together, let us show the world how our various destinations can transform travelers' experiences through connection, personalization and authenticity. From the people of #Egypt to the people of the world, #EidMubarak. @ExperienceEgypt @BeautifulDestinations عندما تأتي الى #مصر لن تفتن فقط بمعالمها وأماكنها الأثرية والسياحية المتفردة، ولكن سيترك شعبها لديك انطباعاً خاصاً. ان زيارة مصر تثري تجربة السائح من خلال تعرفه على الشعب المصري بثقافته الغنية التي تختلف من مكان لآخر ....فكل ركن من اركانها يتسم بالتنوع والخصوصية. نحن ندعو العالم من خلال حملة PeopleToPeople لتعزيز قيم التواصل الإنساني والاحتفاء بالثقافة المصرية الأصيلة النابضة بالحياة. انها حملة للاحتفال بالشعب المصري المحب للسلام والمليء بالشغف والفخر والذي يسعى دائما للتقدم. من الشعب المصري الى شعوب العالم.... عيد اضحى مبارك A post shared by Rania A. Al-Mashat (@raniaalmashat) onAug 12, 2019 at 4:50am PDT

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وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أنه في ظل اتجاه الخطاب الاقتصادي العالمي نحو انتهاج سياسات حمائية واجراءات تجارية انغلاقية ، يعتبر قطاع السياحة سبيلاً للتغلب علي هذه السياسات حيث يساهم السفر وتنقل الأفراد بين الدول إلي تبادل الثقافات ونشر السلام والتفاهم بين الشعوب، مشيرة الى أن حملة People to People تهدف الى تعزيز التواصل الإنساني والاحتفاء بالشعب المصري وتقديمه للعالم، موضحة أن حرف "p" هو أول حرف من كلمة People ، وأول حرف من كلمة peace" السلام، وأول حرف من كلمة "passion" والتى تعنى الشغف، وكلمة "progress" والتى تعنى التقدم، و"pride" والتي تعني الفخر، وهى رسالة للعالم بأن الشعب المصرى هو شعب محب للسلام ملىء بالشغف والفخر ويسعى للتقدم.

وأضافت أن المحتوى الترويجي لهذه الحملة مبتكر ولا يعتمد على الصورة فقط، لافتة الى أن آليات الترويج الحديثة أصبحت تعتمد على سرد حكايات عن المكان والناس؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة لاتجاهات السائحين والمسافرين أن اهتماماتهم قد تغيرت وأصبح اهتمامهم أكثر بالبحث عن التجربة السياحية والتعرف على أنماط مختلفة من البشر والتفاعل مع البيئة المحلية للأماكن التي يزورونها.

وأشارت إلى أن طرق الترويج التقليدية أصبح تأثيرها اقل مما سبق ، وأن مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة والتسويق الرقمي باتت تؤثر بقوة في اتخاذ قرارات السفر خاصة بين الشباب.

من ناحيته قال چيرمي چونسي مؤسس شركة Beautiful Destinations " لقد شرفنا بالعمل مع وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط والمساهمة في تحقيق جانب من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة فى مصر، ونحن فخورون للغاية بأننا كنا جزء من الترويج للسياحة في مصر".

وأضاف "إن إطلاق حملة "People to People" هي البداية لإلتزام شركة Beautiful Destinations نحو ابراز الوجهات الجميلة الكثيرة والمتفردة فى مصر، ونحن متشوقون جدا لأن يساهم هذا الفيلم الترويجي في جذب العالم لزيارة مصر".

وأشار إلى "أن الشركة تؤمن بأهمية السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية للدول، وهى ملتزمة بتطبيق مفاهيم السياحة المستدامة، وهو ما يتماشى مع رؤية وزارة السياحة المصرية".

وعن عمله في إنتاج الأفلام الترويجية بالتعاون مع وزارة السياحة قال ريمي كارليوز ال Chief Creative Officer لشركة Beautiful Destinations " لقد كان العمل على إنتاج هذه الأفلام الترويجية قريبا من قلوبنا جميعا ، فمصر غنية بكنوز تاريخية وطبيعية ليس لها مثيل في العالم، لكن ما يجعلك تأتي لمصر مرارا وتعود لها مرات كثيرة هو شعبها، بدفئه وبشاشته وحفاوة استقباله واختلافه وإبداعه ، وهذا ما لمسناه في كل من قابلناه من القاهرة الى الإسكندرية، ومن سيوة إلى الأقصر ومن البحر الأحمر الى الأقصر".

يذكر أن وزارة السياحة قامت فى مارس الماضي بتوقيع بروتوكول شراكة مع شركة ‪Beautiful Destinations‬ العالمية للترويج لمصر والتعاون في تنفيذ بعض جوانب الحملة الترويجية الدولية لمصر.‬‬‬‬‬

وقامت الوزارة بعد ذلك بعقد ورشة عمل لبحث ومناقشة تنفيذ الخطة الترويجية الجديدة فى حضور ممثلى القطاع الخاص، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والتي كان من بينها ضرورة تغيير الصورة النمطية لمصر في الخارج وتقديم مصر للعالم بصورة حديثة وعصرية.

و في مايو الماضي قام جيرمى چونسي مؤسس شركة Beautiful Destantion بعرض فيلم دعائى عن الأماكن السياحية المختلفة التى قام بالتصوير فيها اثناء اعداده للأفلام الترويجية خلال حفل الإعلان عن شراكة وزارة السياحة مع CNN العالمية.

وفى يوليو الماضى التقت الوزيرة بمؤسس ومسئولي الشركة فى العاصمة الأمريكية واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على محتوى الأفلام الترويجية.