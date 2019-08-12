شكرا لقرائتكم خبر عن "عيدنا أمان من غير إدمان" مبادرة للتوعية بأضرار التعاطى بالحدائق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعىّ، مبادرة "عيدنا أمان من غير إدمان"، وذلك لتوعية الشباب والأطفال بالآثار السلبية للتدخين وتعاطى المخدرات وكذلك توعية الأسر بمراحل الاكتشاف المبكر للتعاطى وذلك بالحدائق العامة والمنتزهات على طوال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن المبادرة تهدف إلى توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات وأيضا توعية الاطفال بأضرار التدخين، خاصة التدخين السلبى وتجنب وجود الأطفال فى الأماكن التى يتواجد فيها المدخنين وكذلك رفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو من يتعاطون المخدرات لخطورتها على الصحة، حيث يتم تنظيم فاعليات المبادرة فى الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال والأسر، وكذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" و دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطى ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، والبالغ عددها 24 مركزا علاجيا حتى الآن.

كما تضمنت المبادرة عروض وأنشطة فنية وتلوين الكراسات وتوزيع بلالين على الأطفال تحمل رسائل توعوية مثل "عيدنا أمان من غير ادمان.. عيش فى امان من غير دخان " ومكتوب عليها رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023" ، كما تضمنت المبادرة أيضا رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار التدخين وتعاطى المخدرات " كل ساعة ادمان تبعدك عن أسرتك أيام "وغيرها من الانشطة التى تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة .

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من جانبه أوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطى من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض، حيث يقوم بشرح أهداف المبادرة مجموعة من المختصين والمتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان من خلال التواصل المباشر مع المواطنين وأسرهم والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطى.

وأضاف: "يتم استخدام أساليب فنية وإبداعية وثقافية لتوعية الأطفال والشباب بأضرار التدخين و تعاطى المخدرات ويتم إطلاق المبادرة فى العديد من الحدائق العامة والمنتزهات وأماكن تواجد الأطفال وأسرهم وتستهدف المبادرة أيضا توعية الأطفال بالبعد عن أصدقاء السوء والتركيز على دور الأسرة في كيفية الاكتشاف المبكر للتعاطي وطرق التواصل مع الخط الساخن لتقديم المشورة أو الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة".

ولاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الشباب، كما تفاعل معاها الأطفال ورددوا هتافات، "عيدنا أمان من غير ادمان أنت أقوى من المخدرات "، كما رفع الأطفال صور محمد صلاح وشعار الحملة" انت أقوى من المخدرات".