تعرف على فوائد الطعام الغنى بالفيتامينات × 4 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل الطعام الغنى بالفيتامينات أهمية كبيرة فى الحفاظ على الصحة العامة للإنسان ما يستلزم ضرورة الحرص على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات. ”الخليج 365” يستعرض أهم المعلومات عن فوائد تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات. 1- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ب" المركب وفيتامين" أ " وهما المسئولان عن الاحتفاظ بنضارة البشرة وقوة البصر ولمعان العينيين. Advertisements 2- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين" بـ 2 " و الزنك يجعلك تتمتعين بحيوية وطول وقوة الشعر والأظافر . 3- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين" د" والكالسيوم وممارسة الرياضة بانتظام يجعلك تتمتع ببنية سليمة وأسنان قوية لامعة . 4- ممارسة الرياضة البدنية يوميا والإكثار من الخضروات والفاكهة والبعد عن الأطعمة المليئة بالدهون والمشروبات الغازية يجعل الجسم أكثر رشاقة.

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