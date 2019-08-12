تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 أهم المعلومات والخطوات الخاصة بالحصول على تراخيص بناء جديد، وفيما يلى نقاط بالمستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج الترخيص اللازم. 1. صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص. 2. صورة من بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر الترخيص باسمه. 3. تفويض او توكيل رسمى باسم المالك او من ينوب عنه للمهندس او المكتب الهندسى للسير فى إجراءات استخراج الترخيص. 4. حساب قيمة تكاليف العمال. Advertisements 5. شهاد صلاحية الأعمال للترخيص . 6. صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعه من المهندس أو المكتب الهندسى. 7.ثلاثة نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى. 8. وثيقة تأمين مرف بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمد من مكتب المجمعة المصرية .

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