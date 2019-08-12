شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مخيمات الحجاج فى مشعر منى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أمطار غزيرة على مخيمات الحجاج فى مشعر منى، بالتزامن مع بدء رمى الجمرات فى أول أيام التشريق، وقابل الحجاج الأمطار، بالصلاة والدعاء.
ومن المقرر أن يشهد مطار القاهرة عودة أول فوج لحجاج القطاع السياحي غدا الأربعاء 14 أغسطس، وعودة الحج البري عبر ميناء نويبع يوم الجمعة المقبل 16 أغسطس، بينما يتنهي أخر الافواج السياحية في 28 من الشهر نفسه وذلك لجميع البرامج بمستويها.
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