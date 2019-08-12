اعرف توقعات طقس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك × 11 معلومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظل الطقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، هكذا جاءت توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس بكافة أنحاء الجمهورية خلال ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك . وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى نقاط مبسطة كما يلى : 1- توقعات أن يظل الطقس معتدل على السواحل الشمالية. 2- الطقس سيكون حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة. 3- توقعات بطقس شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا. 4- تقل الرؤيه فى الشبوره المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. 5- تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة. Advertisements 6- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة. 7- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة. 8- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة. 9- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة. 10- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات. 11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.

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