شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من عبوات مغشوشة تحمل اسم دواء يعالج السرطان سعره 46 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، إلى ضرورة توخى الحذر من الأدوية المغشوشة محذرة من عبوات مهربة وغير مسجلة من المستحضر الدوائى «zytiga 500 mg tab» والمستخدم فى علاج السرطان. وقالت الوزارة فى منشور لها: «إلحاقاً للمنشور الدورى رقم 21 لعام 2019 والخاص بضبط تحريز العبوات المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة من مستحضر« zytiga 500 mg tab» وتابع المنشور فإن السعر الجبرى المدون على العبوة الأصلية 46 ألف و611 جنيه للعبوة 60 قرصا وعليه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية المهربة بعدة أمور أبرزها أن العبوة الأصلية تحتوى على 5 شرائط بكل شريط 12 حباية والعبوات المقلدة برطمان بلاستيك، وكذلك العلبة الأصلية مدون رقم التسجيل بوزارة الصحة رقم 32879/2018 والعبوات المقلدة غير مدون عليها رقم التسجيل. Advertisements



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