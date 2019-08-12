ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على أصحاب المحلات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمحلات.

أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع النصب على أصحاب الشركات والمحلات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في النصب على مالكي الشركات والمحلات بإيهامهم أنهم مسئولين عن المشتريات بإحدى شركات مشتقات البترول.

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وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بالاتفاق معهم على توريد بعض البضائع وإعطائهم شيكات مزورة مقابل قيمة تلك البضائع متخذين من دائرتي قسمي (الأهرام، أول أكتوبر) مكاناً لمزاولة نشاطهم، واعترفوا بقيامهم بارتكاب (عدد 6 وقائع بذات الأسلوب).

واستولى المتهمون على كمية كبيرة من اللمبات الليد من مالك محل أدوات كهربائية مُقيم بالإسكندرية، والاستيلاء على 5 رؤوس ماشية من مالك مزرعة ماشية مُقيم بالمنوفية، والاستيلاء على 600 صندوق رنجة من تاجر لحوم مُقيم بالدقهلية، والاستيلاء على 600 كشاف ليد من مالك شركة توريدات كهربائية مُقيم بالجيزة.

كما استولى المتهمون طن و650 كيلو أرز من سائق بالدقهلية، وكمية أخشاب من مالك شركة استيراد وتصدير، وتصرفوا في المسروقات بالبيع في الأسواق العامة والمتاجر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .