محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقتى غرب ووسط الدلتا من ضبط مقاول وسائق مطلوب التنفيذ عليهما في 704 أحكام قضائية.

وضبطت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام؛ مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد (594) حكم حبس في قضايا (تبديد، أعمال بناء بدون ترخيص) بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها (86 سنة حبس وكفالات بلغت 89 ألف جنيه).

كما ضبطت سائقًا مُقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم بكفر الشيخ، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عدد (110) في قضايا (تبديد) بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها (22 سنة حبس وكفالات بلغت 900 جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة متعددي الأحكام لتحقيق الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار وفرض هيبة القانون.