ضبط تاجر بحوزته 880 ألف صاروخ من الألعاب النارية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر بحوزته 880 ألف صاروخ من الألعاب النارية قبل ترويجها على عملائه. وعثر رجال المباحث داخل مخزن التاجر على كمية من الألعاب النارية عبارة عن (عدد 17 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 880,000 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع). اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط تجار ومصنعي الألعاب النارية.

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