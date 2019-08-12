بحوزته 100 بندقية خرطوش.. ضبط عنصر إجرامي في كمين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد العناصر الإجرامية في أسيوط بحوزته 100 بندقية خرطوش.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تابعت عنصرًا إجراميًا، 37 سنة، بعد ورود معلومات باتجاره في الأسلحة النارية وتهريبها مُستخدماً سيارة نصف نقل من محافظة مطروح وترويجها بمحافظة أسيوط.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة بمدخلي محافظة أسيوط الشرقي والغربي، أمكن خلالها ضبط المتهم المذكور حال قيادته السيارة المشار إليها وضبط بصحبته (عاطل) بكمين بوابة الرسوم بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة.

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وعثر بداخل السيارة على 100 بندقية خرطوش بمخابئ سرية بالسيارة، ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالي ملك المتهم الأول كمصروفات شخصية والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسيارة لنقل الأسلحة وترويجها على عملائهما.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على تهريبها وترويجها.