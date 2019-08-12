مستشفيات الشرطة تستقبل 83 حالة مرضية.. والعلاج بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تواصل وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية" لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. واستقبلت المستشفيات الثلاث 83 حالة بالعيادات الخارجية، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازم لهم في التخصصات المختلفة. وصرفت المستشفيات الأدوية اللازم للمرضى الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة لاسيما في مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

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