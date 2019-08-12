إقبال متوسط على حديقة الأزهر في ثاني أيام عيد الأضحى- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: تصوير أحمد النجار: شهدت حديقة الأزهر، إقبالا متوسطا من الزائرين، في ثاني أيام عيد الأضحى. ورصدت كاميرا الخليج 365، حالة من الفرحة والسعادة التي انتشرت على اوجه المواطنين خاصة الأطفال أثناء تواجدهم في حديقة الأزهر وتواجدهم في منطقة النافورة المائية والمساحات الخضراء التي تملئ الحديقة.

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