برلماني: الرئيس السيسي لا يعرف الإجازات.. ونأمل أن يقتدي المسئولون به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكد النائب سعيد حساسين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لايعرف الإجازات وحرص على القيام بجولة تفقدية بمنتجع ماسة العلمين وتفقد الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب عقب صلاة عيد الأضحي المبارك أمس.

وأعرب حساسين، في بيان اليوم، عن أمله أن يتخذ جميع المسئولين بالدولة من وزراء ومحافظين ورؤساء جميع الأجهزة والمؤسسات والشركات والهيئات التنفيذية بالدولة من الرئيس السيسي المثل والقدوة في العمل والعطاء والتضحية.

وتابع: "أننا لو فعلنا جميعا ذلك الأمر فإن مصر ستكون في مقدمة الدول المتقدمة اقتصاديا وسوف تحتل مركزا ومكانة إقليمية وعالمية كبيرة جدا على مستوى جميع دول العالم بما فيها الدول الكبرى المتقدمة اقتصاديا".