بـ5 جنيهات فقط.. كيف استمتع زوار حديقة الحيوان بعيد الأضحى؟ -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- أسماء يسري:

شهدت حديقة الحيوانات في الجيزة، اليوم، إقبال متوسط في ثاني أيام عيد الأضحى حيث توافد الألاف من الأهالي والزوار، للاستمتاع بإجازة العيد.

وتم إتاحة تذاكر دخول حديقة الحيوان في 7 منافذ بـ5 جنيهات للتذكرة، وفقا لتصريحات الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

Advertisements

وشهدت مناطق الألعاب داخل حديقة الحيوان، إقبالًا كبيرا من الأطفال، كما حرص عدد من المواطنين على التقاط الصورالتذكارية بصحبة أطفالهم وأصدقائهم وأسرهم وكذلك مع الحيوانات أثناء توزيع الطعام لها في الحديقة.

ورصدت كاميرا الخليج 365، خلال جولتها بحديقة الحيوانات عددًا من مظاهر الاحتفال، حيث سادت حالة من البهجة والسرور بين الأطفال باستخدامهم الملاهي الموجودة في الحديقة، وبتلوين رسومات لشخصيات كارتونية علي وجوههم، بجانب محاولتهم لإطعام بعض الحيوانات.

ووصل عدد زوار الحديقة حتى ظهر ثاني أيام عيد الأضحى لـ50 ألف زائر.