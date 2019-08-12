محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:
أكد أشرف محيي الدين مدير عام منطقة الأهرامات الأثرية، أن الإقبال اليوم على منطقة الأهرامات يشهد زيادة كبيرة مقارنة بيوم أمس أول أيام العيد.
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية، إن "الكثير من الأسر المصرية مازالت تتوافد على المنطقة الأثرية الأشهر في مصر، للاستمتاع بأجواء العيد في رحاب حضارة الأجداد"، مشيرا إلى أن الفئة الأكثر إقبالا اليوم تتمثل في الشباب، خاصة مع درجات الحرارة المرتفعة.
وأضاف أن العمل يسير اليوم على ما يرام، ولم يحدث ما يمكن أن يعكر صفو أجواء العيد.
وأشار إلى أنه جرى تكثيف وجود مفتشي الآثار بالمنطقة وأفراد الأمن التابعين للمنطقة الأثرية والتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لمنع حدوث أى تجاوزات.
كانت هذه تفاصيل خبر مدير منطقة الأهرامات: إقبال كثيف من الأسر المصرية لزيارة حضارة الأجداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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