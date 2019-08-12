مصر | بـ"هيروين ومخدرات".. سقوط 3 عناصر إجرامية في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"هيروين ومخدرات".. سقوط 3 عناصر إجرامية في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مُكبرة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن (دمياط) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والتى إستهدفت قرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة، وقد أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج التالية:



ضبط (2 من العناصر الإجرامية سبق إتهامهما فى قضايا مخدرات)، حال تواجدهما بمسكنهما بقرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 200 جرام– 2 قطعة سلاح أبيض–ميزان – مبلغ مالى).



ضبط (أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه فى 10 قضايا أخرهم قضية مخدرات) حال تواجده بمسكنه بقرية الشعراء بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 120 جرام –هاتف محمول – مبلغ مالى).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

