مصر | في ثاني أيام العيد.. ضربات قوية ضد مروجي المخدرات بالمحافظات

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ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، سبق إتهام أحدهما والحكم عليه فى 3 قضايا متنوعة، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح بحوزتهم(11500 قرص مخدر لعقارى "الكبتاجون، الترامادول"- 50 جرام من مخدر الحشيش- مبلغ مالى-هاتفى محمول). ضبط إثنين من العناصر الإجرامية، سبق إتهام أحدهما والحكم عليه فى 3 قضايا متنوعة، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح بحوزتهم(11500 قرص مخدر لعقارى "الكبتاجون، الترامادول"- 50 جرام من مخدر الحشيش- مبلغ مالى-هاتفى محمول). ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه فى قضية "سلاح بدون ترخيص" لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة قنا بمحافظة قنا وبحوزته (كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام- 200 جرام من مخدر الحشيش - 200 قرص لعقار التامول مخدر–سلاح أبيض "مطواة" - هاتف محمول– مبلغ مالى).

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (مطروح- قنا- الجيزة- أسيوط- بورسعيد) وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو التالي:



ضبط إحدى العناصر الإجرامية، سبق إتهامها فى 4 قضايامتنوعة، لقيامها بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة وبحوزتها(100 جرام من مخدر الحشيش-مبلغ مالى–هاتف محمول).

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ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، بنطاق دائرتى "مركز شرطة أسيوط، قسم ثان أسيوط" بمحافظة أسيوط وبحوزتهم(60 جرام من مخدر الحشيش- 3سم مكعب من مخدر الأفيون معبأة داخل سرنجة- مبلغ مالى- سلاح أبيض "كتر" - 3هواتف محمولة).



ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه فى 11 قضية أخرهم "مخدرات"، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الجنوب بمحافظة بورسعيد وبحوزته(400 جرام لمخدر الحشيش–مبلغ مالى-هاتف محمول).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

