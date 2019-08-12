مصر | دورية أمنية تحبط محاولة سرقة توكتوك من صاحبه بالإكراه بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورية أمنية تحبط محاولة سرقة توكتوك من صاحبه بالإكراه بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاحظت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة مركز شرطة الخانكة، قيام قائد مركبة توك توك بالاستغاثة حال سيره بالطريق المشار إليه وتلاحظ لهم تواجد ثلاثة أشخاص بداخل المركبة.

وعلى الفور قامت القوات بملاحقتهم حتى تمكنت من السيطرة على مركبة التوك توك وضبط مستقليها وهم ( عدد ثلاثة عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة).. وبحوزتهم ( سلاح أبيض عبارة عن سكين، عدد 4 أفيز بلاستيكى، كيس بداخله مادة حارقة "شطة" ).. وبسؤال قائد مركبة التوك توك ( سائق - سن 19 - مقيم بأبوزعبل دائرة المركز ) قرر أنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بمنطقة أبو زعبل إستوقفه المتهمين الثلاثة وطلبوا منه توصيلهم لقرية سندوه دائرة المركز، وحال سيرهم بطريق ترعة الإسماعيلية دائرة المركز، قاموا بتهديده محاولين إجباره على النزول من المركبة فى محاوله منهم للإستيلاء عليها إلاأنهم لم يتمكنوا من ذلك وحال مشاهدته للقوات قام بالاستغاثة بهم حتى أمكن ضبطهم.



وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة وحيازتهم للمضبوطات بقصد ممارسة نشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

