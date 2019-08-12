مصر | بـ"حيلة شيطانية".. سقوط أخطر تشكيل عصابي للنصب على أصحاب الشركات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"حيلة شيطانية".. سقوط أخطر تشكيل عصابي للنصب على أصحاب الشركات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على أصحاب الشركات والمحلات.

وتعود البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام ( عدد 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع النصب على أصحاب الشركات والمحلات.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في النصب على مالكي الشركات والمحلات بإيهامهم أنهم مسئولين عن المشتريات بإحدى شركات مشتقات البترول، حيث يقوموا بالاتفاق معهم على توريد بعض البضائع وإعطائهم شيكات مزورة مقابل قيمة تلك البضائع متخذين من دائرتي قسمي ( الأهرام، أول أكتوبر ) مكانًا لمزاولة نشاطهم.

واعترفوا بقيامهم بإرتكاب ( عدد 6 وقائع بذات الأسلوب ) على النحو التالى:

الإستيلاء على ( كمية كبيرة من اللمبات الليد ) من مالك محل أدوات كهربائية مُقيم بالإسكندرية.

الإستيلاء على ( عدد 5 رؤوس ماشية ) من مالك مزرعة ماشية مُقيم بالمنوفية.

الإستيلاء على ( عدد 600 صندوق رنجة ) من تاجر لحوم مُقيم بالدقهلية.

الإستيلاء على ( عدد 600 كشاف ليد ) من مالك شركة توريدات كهربائية مُقيم بالجيزة.

الإستيلاء على (1طن و650 كيلو جرام أرز ) من سائق مُقيم بالدقهلية.

الإستيلاء على ( كمية كبيرة من الأخشاب ) من مالك ومدير شركة إستيراد وتصدير أخشاب مُقيم بالقليوبية.



وأضافوا بأنهم قاموا بالتصرف فى المسروقات بالبيع فى الأسواق العامة والمتاجر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

