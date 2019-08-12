مصر | سقوط "ديلر مخدرات" بحوزته 750 جرام هروين وفرد خرطوش بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "ديلر مخدرات" بحوزته 750 جرام هروين وفرد خرطوش بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط (عاطل، سن 34، ومقيم بالقليوبية، سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية "مخدرات") - حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملكه – وبحوزته ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 750 جراما - فرد خرطوش عيار 12 مم، طلقتين من ذات العيار - مبلغ مالي - هاتف محمول ).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للإتصال بعملائه،والدراجة البخارية لتسهيل تنقلاته.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

