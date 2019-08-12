مصر | ضبط تاجر بحوزته 880 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر بحوزته 880 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط (تاجر) - حال تواجده داخل مخزن (مستأجر) بالقاهرة، وعثر بداخل المخزن على كمية من الألعاب النارية عبارة عن (عدد 17 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 880،000 ثمانمائة وثمانون ألف "صاروخ" مختلفة الأشكال والأنواع ) وبمواجهة المذكور بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

