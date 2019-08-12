مصر | "الداخلية" تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى (فيديو)

قام قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، بإعداد فيديو يرصد الانتشار الأمني في الشوارع لتأمين احتفالات عيد الأضحى.

وتشارك مختلف قطاعات وزارة الداخلية، في أعمل التأمين منها (الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات).

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، برفع درجة الاستعدادات القصوى وتحقيق خطط الانتشار الأمني للقوات الشرطية بمختلف المواقع، وتنفيذ الخطط الأمنية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وكثفت الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام، بالإضافة إلى الارتكازات والخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية.

كما قام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بتكثيف المرور على الخدمات الأمنية وعقد لقاءات مع القوات، والتأكيد عليهم بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.