مصر | خلال 24 ساعة.. حملات مكبرة لـ"الأمن العام" تضبط أسلحة وذخائر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. حملات مكبرة لـ"الأمن العام" تضبط أسلحة وذخائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 49 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما) وذلك على النحو التالي:



(3) بنادق آلية.

(9) بنادق خرطوش.

(7) طبنجات.

(30) فرد محلى.

(189) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(213) قطعة سلاح أبيض.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (47821) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(144) حكم جناية.

(13764) حكم حبس جزئى.

(2408) حكم حبس مستأنف.

(24967) حكم غرامة.

(6538) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المواد الممخدرة: ضبط (138) قضية مخدرات بحوزة (148) متهما، ضُبط خلالها الآتي:



كمية من مخدر الحشيش وزنت (8،849 كيلو جرام ).

كمية من مخدر البانجو وزنت (4،800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،613 كيلوجرام ).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (813جرام).

عدد (3371) قرص مخدر.

عدد (280) قرص منشط جنسى.



فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط(42) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (8)هاربينمن تنفيذ حكم المراقبة.

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فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (18) متهم إرتكبوا (9) حوادث متنوعة.



فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (6) متهمينلممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (268) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (107) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (25113) مخالفة مرورية متنوعة، (631) مخالفة مرافق متنوعة، (83) قضية بيئة.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

