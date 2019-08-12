مصر | مباحث تنفيذ الأحكام تضبط مقاولا هارب من 86 سنة سجن

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقتي غرب ووسط الدلتا من ضبط كل من ( مقاول - مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في ( 594 ) حكم حبس في قضايا (تبديد، أعمال بناء بدون ترخيص ) بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها ( 86 سنة حبس وكفالات بلغت 89 ألف جنيه ).

وضبط ( سائق - مُقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في (110) في قضايا ( تبديد ) بلغ إجمالى مدة العقوبة فيها ( 22 سنة حبس وكفالات بلغت 900 جنيه ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.