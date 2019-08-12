مصر | "كسر الباب" كلمة السر في سرقة نجار وعامل لشقة سكنية بالمعصرة

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تبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة من فني ديكور باكتشافه سرقة (كمية من المشغولات الذهبية- مبلغ مالي) من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار، عامل مقيمان بدائرة القسم).



وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب "، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

