مصر | بـ"خرطوش وذخائر".. ضبط مسن مطلوب التنفيذ عليه في حكمين بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"خرطوش وذخائر".. ضبط مسن مطلوب التنفيذ عليه في حكمين بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة بحوزته قطعتا سلاح خرطوش وذخائر بقصد الاتجار. وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط (عامل سن 53- مقيم بدائرة القسم وله محل إقامه آخر بالمنيا، مطلوب التنفيذ عليه في حكمي "حبس جزئي")، وبحوزته (2 بندقية خرطوش -6 طلقات خرطوش). وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من (أحد الأشخاص – مقيم بأسيوط) جارٍ تحديده ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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