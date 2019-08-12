مصر | من "الهيروين" لـ"الكوكايين".. سقوط مسجلين لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الهيروين" لـ"الكوكايين".. سقوط مسجلين لاتجارهما في المخدرات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما 1،750 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكمية من مخدر الماريجوانا والكوكايين.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرتى قسمي شرطة ( أول مدينة نصر، مصر الجديدة ) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم إستهدافهما وضبطهما حيث تم ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ) حال تواجده أمام مسكنه وبحوزته ( عدد 7 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 1،750كيلو جرام، مبلغ مالى قدره 85 ألف جنيه، هاتف محمول ).

وتم أيضا ضبط ( عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر – سبق ضبطه بإحدى الدول العربية لحيازته مواد مخدرة ومدرج على قوائم المنع من السفر ) وذلك حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه وبحوزته ( كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 560 جرام، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 4 جرام، مبالغ مالية قدرها "159500 جنيه، 2500 دولار أمريكى "، عدد 2 هاتف محمول، ميزان ).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والميزان لتجزئة المواد المخدرة واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.