مصر | بـ"موتوسيكل".. سقوط لص حقائب السيدات في الزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"موتوسيكل".. سقوط لص حقائب السيدات في الزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الأمن بالقاهرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال قيامه باستقلال دراجة نارية لسرقة حقائب اليد بالطريق العام.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بشارع منشية الجمل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص- 27 عاما، مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "سرقة") حال استقلاله دراجة نارية " بدون تراخيص" وبحوزته حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي، وبعض المتعلقات الشخصية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة الدراجة النارية من منطقة الأميرية بأسلوب " توصيل الأسلاك " واستخدامها في سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق، بأسلوب " الخطف "، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.